Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

04:13

Появление новых штаммов коронавируса губит мировую экономику, - Минфин США

03:05

Правительство ЮАР предложило узаконить многомужество

02:06

Яремчук согласился на переход в" Бенфику", - СМИ

01:07

Пять простых способов замедлить процесс старения

00:08

Названы самые популярные электромобили в Украине

23:03

Во Львове местная жительница "заминировала" полицию

22:04

В РФ резко ответили Франции на слова о непризнании российской COVID-вакцины

21:32

Шевченко: Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб

21:05

Силовики проверили более 100 заправок сети Glusco

20:33

В Испании вертолет таможни упал в море при погоне за наркоторговцами

20:06

Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе

19:34

Джокович: Мне помогает Человек паук

19:07

Дуда призвал к хорошим отношениям с украинцами

18:35

Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

  1   0 12.07.2021, 05:12 | Новости, Авто
Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

Chevrolet показал изображение-тизер своего нового компактного пикапа Chevrolet Montana. Это уже третье поколение Montana.

Серийное производство первого поколения Chevrolet Montana началось в 2003 году. В 2011 году появилось его второе поколение.

Chevrolet обещает, что новый Montana даст своим владельцам «беспрецедентные впечатления от вождения». У этого пикапа будут новые функции, которые выведут его «на совершенно другой уровень». Звучит, согласитесь, интригующе.

Называться эта новинка будет Nova Montana. Компания Chevrolet говорит, что это будет совершенно новый автомобиль. Он получит большое количество нововведений по сравнению с моделью предыдущего поколения. Так, например, он станет меньше расходовать топлива.

Ожидается, что Nova Montana будет глобальной моделью Chevrolet. То есть его будут продавать в самых разных странах, а не только в Южной Америке, как модель предыдущего поколения.

autonews.ua

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (248)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]