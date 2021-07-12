Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

Chevrolet показал изображение-тизер своего нового компактного пикапа Chevrolet Montana. Это уже третье поколение Montana.

Серийное производство первого поколения Chevrolet Montana началось в 2003 году. В 2011 году появилось его второе поколение.

Chevrolet обещает, что новый Montana даст своим владельцам «беспрецедентные впечатления от вождения». У этого пикапа будут новые функции, которые выведут его «на совершенно другой уровень». Звучит, согласитесь, интригующе.

Называться эта новинка будет Nova Montana. Компания Chevrolet говорит, что это будет совершенно новый автомобиль. Он получит большое количество нововведений по сравнению с моделью предыдущего поколения. Так, например, он станет меньше расходовать топлива.

Ожидается, что Nova Montana будет глобальной моделью Chevrolet. То есть его будут продавать в самых разных странах, а не только в Южной Америке, как модель предыдущего поколения.

autonews.ua