На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

До державного бюджету України необхідно внести зміни, щоб збільшити суму, закладену на житлово-комунальні субсидії.

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Гончаренко нагадав, що в бюджеті України на 2021 рік на субсидії закладено 36 млрд грн, інформує "Україна 24".

"Цих грошей недостатньо, їх не вистачить. Більше того, для порівняння в 2018 році на субсидії було виділено 72 млн грн. Це може бути лише двома шляхами - або так зросли у всіх доходи, або так впали тарифи. Але доходи не зросли, а тарифи не впали, а зросли. Це ж нам каже і Держстат... Тоді як може так бути, що на субсидії закладено набагато менше грошей? Це що - різати по живому? В тих людей, в яких були субсидії, їх забирати? Давайте разом зробимо, сьогодні перерозподілимо бюджет, і не будемо знову перекидати гроші на чергові органи влади, а давайте додамо гроші на субсидії, тому що все одно восени це доведеться робити", - наголосив нардеп.



