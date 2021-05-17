"Холодна весна, високі ціни на пальне та енергоресурси", – експерт прогнозує, що ціни на с/г продукцію суттєво не знизяться

Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначилось на вітчизняному агарному секторі, внаслідок чого вартість сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж у аналогічний період минулого року.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Ігор Сабій, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки", передає UAINFO.org.

За словами експерта, причини подорожчання овочів, ягід та фруктів на українських ринках є цілком об'єктивними.

"У першу чергу на вартість продуктів вплинула холодна весна, внаслідок чого вегетація рослин затрималась на 2 тижні. І зараз ми вже мали б купувати овочі вже з відкритого ґрунту, але натомість змушені купувати продукцію із тепличних господарств. Безперечно, такі низькі температурні режими викликають необхідність того, щоб тепличні господарства додатково змушені витрачатись на опалення - це газ і електрична енергія, що впливає на кінцеву вартість товару", - сказав він.

Водночас Ігор Сабій зауважив, що протягом останнього тижня температура стабілізувалась, а отже, слід очікувати зниження ціни на городину.

"Сподіваємось, що протягом найближчого тижня зменшаться витрати на опалення тепличних господарств, і ціна стане нижчою", - зауважив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи знизяться у ціні такі продукти як соняшникова олія і цукор, експерт сказав, що ситуація буде залежати від погодних умов восени.

"Внаслідок затяжної холодної весни вегетація рослин затрималась на 2 тижні. Через такий «зсув» існують високі ризики потрапити зі збором урожаю у дощову осінню погоду, і об'єктивно аграрії ризикують вчасно не зібрати врожай. У такому випадку ціни не будуть зменшуватись. Якщо ж нам пощастить із погодними умовами, то можна очікувати зниження вартості соняшникової олії", - пояснив Сабій.

Експерт також зауважив, що висока вартість пального на момент весняної посівної кампанії прямим чином впливає на формування високої собівартості продуктів, які виробляє аграрний сектор.

"Висока вартість пального, що є одним із основних складових формування кінцевої ціни сільськогосподарської продукції, впливатиме на ціну прями чином", - зазначив старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки".

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