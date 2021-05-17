Завтра в Україні – знову циклон. Діденко розповіла, де найбільше литиме й гримітиме

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Завтра в Україні - знову циклон. А оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Карта гроз!
Тобто, 18-го травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.
Дощі завтра в Україні - скрізь.
Карта злив.
Температура повітря протягом дня трохи розділиться:
на Сході +20+24 градуси
на Заході +16+18 градусів
на Півночі +18+21 градус
на Півдні +17+22 градуси
у Центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава+22, Кропивницький +18.
У Києві вівторок буде дощовим та грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень поблизу +18, +19 градусів.
Що на тижні?
Перша половина тижня - із дощами та помірним теплом, з п'ятниці опадів поменшає, тепла побільшає.
Так що якраз робочі дні - з працьовитим дощиком, а вихідні - із сонечком.
Нюанси синоптичні - будуть, тому за ними спостерігаємо в щоденних уточнених прогнозах.
У кого голова вже хилиться кудись не туди - не переживайте. Адже до завтрашнього циклону з фронтами та грозами ще й приєднається підвищена магнітна діяльність.
Тобто, очікуються магнітні бурі. І якщо хтось на них реагує не найкращим чином, то це, можливо, й через такий жвавий симбіоз штовханини атмосферного тиску із магнітним полем Землі.
У них свої суперечки)
А ми поки що сумлінно працюємо і вже будуємо плани на бузкові вихідні. Не забудьте завтра парасолі!