Завтра в Україні – знову циклон. Діденко розповіла, де найбільше литиме й гримітиме

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Завтра в Україні - знову циклон. А оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Карта гроз!

Тобто, 18-го травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

Дощі завтра в Україні - скрізь.

Карта злив.

Температура повітря протягом дня трохи розділиться:

на Сході +20+24 градуси

на Заході +16+18 градусів

на Півночі +18+21 градус

на Півдні +17+22 градуси

у Центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава+22, Кропивницький +18.

У Києві вівторок буде дощовим та грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень поблизу +18, +19 градусів.

Що на тижні?

Перша половина тижня - із дощами та помірним теплом, з п'ятниці опадів поменшає, тепла побільшає.

Так що якраз робочі дні - з працьовитим дощиком, а вихідні - із сонечком.

Нюанси синоптичні - будуть, тому за ними спостерігаємо в щоденних уточнених прогнозах.

У кого голова вже хилиться кудись не туди - не переживайте. Адже до завтрашнього циклону з фронтами та грозами ще й приєднається підвищена магнітна діяльність.

Тобто, очікуються магнітні бурі. І якщо хтось на них реагує не найкращим чином, то це, можливо, й через такий жвавий симбіоз штовханини атмосферного тиску із магнітним полем Землі.

У них свої суперечки)

А ми поки що сумлінно працюємо і вже будуємо плани на бузкові вихідні. Не забудьте завтра парасолі!

Наталка ДІДЕНКО, синоптик