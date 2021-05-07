Кінець епохи бідності: статки 100 найбагатших олігархів України зросли на 42% за рік

Список 100 найбагатших України опублікував журнал Forbes Україна.

Про це пише Андрій Павловський, інформує UAINFO.org.

Статки Ахметова зросли у 2,7 рази з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів. Активи Пінчука збільшились з 1,4 млрд доларів до 2,5 млрд доларів, Жеваго – з 1,1 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів (+0,8 млрд доларів в порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова – в 1,7 млрд доларів (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег – у 1,7 млрд доларів (+0,4 млрд доларів).