В США на концерте убили рэпера Drakeo

Музыкант подвергся нападению со стороны группы мужчин за кулисами и получил серьезные ранения.

В американском Лос-Анджелесе на музыкальном фестивале Once Upon A Time In LA рэпер Drakeo the Ruler, настоящее имя получил ножевое ранение в шею и сконался. Об этом сообщает TMZв воскресенье, 19 декабря.

Указано, рэпер, настоящее имя которого Даррелл Колдуэлл, подвергся нападению со стороны группы мужчин за кулисами и получил серьезные травмы. Его доставили в местную больницу в критическом состоянии. Спустя некоторое время он скончался.

Концерт проходил на стадионе Banc of California в Exposition Park в Лос-Анджелесе. На мероприятиии должны были выступить такие хип-хоп исполнители, как Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG. В итоге концерт отменили.

Фото: Hip Hop Ties