Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:02

Помер режисер фільмів "Тегеран 43" та "Біг" Володимир Наумов

15:00

Омикрон мог появиться в организме человека с ВИЧ – ученые

13:59

Таємнича смерть дружини колишнього сусіда Путіна: західні журналісти провели розслідування

13:10

ВООЗ: Люди, які перехворіли на COVID-19, можуть заразитися "Омікрон"-штамом

12:00

Зеленський і Ахметов у битві за Раду. Чи встоіть "Слуга народу"?

11:00

Врачи определили у Саакашвили симптомы психического расстройства

10:01

Зеленский бредит переворотами и покушениями, – Данилюк

09:00

Корейский режиссер Ён Сан Хо планирует снять третий фильм из серии "Поезд в Пусан"

08:09

Медики предупредили об опасности бесконтрольного употребления пищевых добавок

07:10

Джошуа назвал условие, при котором он готов отказаться от реванша против Усика

06:11

Названы противовоспалительные продукты для людей с артритом

05:12

Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму Омикрон

04:13

Андре Тан рассказал, каким вещам не место в гардеробе

03:05

В Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления

02:06

Томас Мюллер: Левандовски должен выиграть Золотой мяч

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Омикрон мог появиться в организме человека с ВИЧ – ученые

  8   0 29.11.2021, 15:00 | Новости, Общество
Омикрон мог появиться в организме человека с ВИЧ – ученые

Новый штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться в организме человека с хронической инфекцией со сниженным иммунитетом, возможно, пациента с ВИЧ/СПИДОМ, который не принимал лечения. Об этом заявил Франсуа Баллу, директор Института генетике Университетского колледжа Лондона. Его слова цитирует Science media centre, пишет ZN.UA.

«B.1.1529 («Омикрон» - ред.) - это новая линия, обнаруженная в Ботсване, которая несет необычную совокупность мутаций. Учитывая большое количество мутаций, которые он накопил, по-видимому, за одну вспышку, он, вероятно, развился во время хронической инфекции человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ/СПИДом», - заявил Баллу.

Он также добавил, что существует высокая вероятность того, что «Омикрон» будет недостаточно хорошо распознаваться нейтрализующими антителами, по сравнению с «Альфой» и «Дельтой». Вместе с тем, точно оценить то, насколько он заразен, на данный момент нельзя.

«В настоящее время за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерной обеспокоенности, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не станет расти», - заявил Баллу.

О том, что мутации, выявленные у «Омикрона», развились в условиях хронической инфекции, заявил и Рави Гупта, профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете.

«B.1.1.529, безусловно, вызывает серьезную обеспокоенность с учетом присутствующих мутаций. Было показано, что многие из них влияют на связывание нейтрализующих антител, а некоторые, как известно, увеличивают способность вируса проникать в клетки или заставляют их слиться вместе, что позволяет распространяться между клетками», - добавил он.

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (669)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]