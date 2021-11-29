Омикрон мог появиться в организме человека с ВИЧ – ученые

Новый штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться в организме человека с хронической инфекцией со сниженным иммунитетом, возможно, пациента с ВИЧ/СПИДОМ, который не принимал лечения. Об этом заявил Франсуа Баллу, директор Института генетике Университетского колледжа Лондона. Его слова цитирует Science media centre, пишет ZN.UA.

«B.1.1529 («Омикрон» - ред.) - это новая линия, обнаруженная в Ботсване, которая несет необычную совокупность мутаций. Учитывая большое количество мутаций, которые он накопил, по-видимому, за одну вспышку, он, вероятно, развился во время хронической инфекции человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ/СПИДом», - заявил Баллу.

Он также добавил, что существует высокая вероятность того, что «Омикрон» будет недостаточно хорошо распознаваться нейтрализующими антителами, по сравнению с «Альфой» и «Дельтой». Вместе с тем, точно оценить то, насколько он заразен, на данный момент нельзя.

«В настоящее время за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерной обеспокоенности, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не станет расти», - заявил Баллу.

О том, что мутации, выявленные у «Омикрона», развились в условиях хронической инфекции, заявил и Рави Гупта, профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете.

«B.1.1.529, безусловно, вызывает серьезную обеспокоенность с учетом присутствующих мутаций. Было показано, что многие из них влияют на связывание нейтрализующих антител, а некоторые, как известно, увеличивают способность вируса проникать в клетки или заставляют их слиться вместе, что позволяет распространяться между клетками», - добавил он.