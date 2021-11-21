Шакил О′Нил признался, что мог сыграть в «Зеленой миле»

Легендарному баскетболисту предлагали культовую роль.

Член Зала славы, один из 75 лучших игроков в истории НБА Шакил О′Нил признался, что отказался от роли Джона Коффи в культовом фильме «Зеленая миля». Роль огромного афроамериканца в картине досталась Майклу Кларку Дункану, который за ее исполнение выдвигался на «Оскар» и «Золотой глобус», передает basket.com.ua.

«Мне предлагали роль в «Зеленой миле». Я отказался. Я не захотел играть афроамериканца с Юга в эпоху рабства.

Майкл Кларк Дункан отлично сыграл, поэтому я думаю, что принял правильное решение, потому что он сыграл гораздо лучше, чем это бы сделал я. Но мне предлагали эту роль», - сказал О'Нил в эфире подкаста The Marchand and Ourand Sports Media Podcast.

Сам Шакил успел сняться во многих фильмах, но ни один из них не обладает статусом «Зеленой мили». Наиболее заметные работы О'Нила - «Джинна вызывали?», «Сталь» и «Азартная игра».