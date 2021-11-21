Невакцинированные спортсмены не смогут въехать в Канаду с 15 января

В начале следующего года начнут действовать строгие правила для спортсменов, въезжающих в Канаду.

По словам министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино, непривитые профессиональные спортсмены больше не смогут приезжать в Канаду для участия в играх с 15 января 2022 года, сообщает The Athletic.

Игроки НБА и НХЛ в настоящее время могут въезжать в Канаду в рамках исключения из национальных интересов, даже если они не получили ни одной из одобренных в стране вакцин против COVID-19.

Это исключение прекратится 15 января, ограничив доступ невакцинированных игроков к игре против Торонто Рэпторс в НБА или семи команд НХЛ в Канаде.

Комиссар НХЛ Гэри Беттман заявил в октябре, что все, кроме четырех игроков лиги, вакцинированы. Независимо от вакцинации, все игроки НБА должны пройти тест на ПЦР перед поездкой в ​​Торонто в этом сезоне.