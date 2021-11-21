Флорентино Перес: Футбол умрет, если ничего не делать

Глава "сливочных" продвигает изменения в мире спорта.

Президент Реала Флорентино Перес поделился мнением о создании Суперлиге Европы.

"Суперлига Европы - это не просто новый турнир, это нечто большее. Она пытается изменить текущую динамику футбола, потому что, если мы ничего не будем делать, игра постепенно умрет.

Суперлига уважает национальные чемпионаты. Несмотря на попытки информационной накачки, нельзя отрицать, что этот проект задумывался со всем должным уважением к лигам. Фактически, все соглашения клубов-учредителей четко дают понять, что Суперлига будет развиваться только таким образом, чтобы она была совместима с участием клубов в их национальных соревнованиях.

Двенадцать самых значимых клубов мира объявили о проекте европейской Суперлиги, и для этого мы создали компанию в Мадриде. Она преследует основные цели, о которых я уже говорил, - это свобода, самоуправление, финансовый фэйр-плей, прозрачность, солидарность, конкурентоспособность, уважение к национальным соревнованиям и болельщикам, а также продвижение футбола как короля среди видов спорта.

Несмотря на то, были попытки вести диалог с УЕФА, что было ясно отражено в нашем первом заявлении, ядовитая реакция на простое объявление о создании Суперлиги, что было известно всем, только подтвердило жизненную важность этого проекта и неизбежную необходимость вернуть себе свободу и способность управлять своей судьбой.

УЕФА отверг любой диалог с Суперлигой, и в то же время всему миру была представлена нереальная история. Болельщикам сообщили, что клубы-основатели хотели отказаться от национальных соревнований.

Давление и угрозы со стороны УЕФА на всех уровнях достигли таких крайностей, что они вынудили 9 из 12 клубов публично заявить о своей готовности выйти из проекта Суперлиги, и это несмотря на принятые обязательства. Эти угрозы и давление не повлияли на три исторических клуба, которые завоевали 20 кубков европейских чемпионов. Два из них на 100% принадлежат его членам - «Реал Мадрид» и «Барселона», - а еще один, «Ювентус», принадлежит одной и той же семье 100 лет.

Нужно еще раз напомнить УЕФА, что такое «Реал Мадрид». Это самый успешный клуб в истории, который с момента своего основания в 1902 году участвовал во всех необходимых инновациях на протяжении многих лет и поддерживал традиции футбола, когда они были в опасности. Это был единственный клуб в мире, который основал ФИФА в 1904 году вместе с федерациями семи стран. А в 1955 году он также был инициатором создания Кубка европейских чемпионов вместе с газетой L'Équipe.

И, что еще более важно, испанское правосудие передало дело в Суд Европейского Союза в Люксембурге, который должен принять обязательное к выполнению решение для всего Евросоюза о монополии УЕФА в европейском футболе. Вердикт, который УЕФА будет вынужден выполнить, потому что, являясь частной швейцарской ассоциацией, действует на территории Европейского Союза.

Мы полностью доверяем европейским судам и, в частности, Суду Европейского Союза, миссией и долгом которых является обеспечение уважения свобод и прав, которыми пользуются все граждане Европейского Союза. Никто не выше закона", - приводит слова Переса сайт Реала.

Фото realmadrid.com