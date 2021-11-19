"Все, как в природе: победит лучший "самец": выбывший участник "Холостячки-2" рассказал правду о шоу

Бизнесмен Олег Плахотнюк открыл закулисье съемок романтического реалити "Холостячка-2" и откровенно рассказал, платили ли участникам за свидания. Претендент на сердце Златы Огневич посетовал, что такие вопросы преследуют его с первого эфира.

Чаще всего подписчики интересуются, нужно ли было заплатить организаторам за съемки и наоборот, выдавали ли деньги участникам. На эти и другие вопросы экс-конкурсант ответил на своей странице в Instagram, информирует UAINFO.org.

Прежде всего, бизнесмен заверил, что реалити "Холостячка" не снимается по сценарию, а участники не учат свои реплики. Все эмоции и события снимаются с одного дубля без права на вторую попытку.

Участник рассказал, что мужчины на проекте не платили ни копейки за то, чтобы принять участие.

"За участие денег не платили (были скромные суточные на питание), ну и разумеется, за участие я не платил и за свидания тоже", - написал автор поста.

Он также намекнул, что тратиться пришлось только на личные подарки для Златы, которые участники выбирали сами, без привлечения спонсоров.

В комментариях Олег активно отвечал своим поклонникам, интригуя их досмотреть сезон до конца. Сам Плахотнюк "кайфанул" от участия, однако повторить подобный опыт не хочет.

Он считает шоу похожим на дикую природу, где самцы сражаются за одну самку.

"Проект настоящий и действительно экологичный - толпа мужчин борется за внимание женщины. Все как в природе. Победит лучший "самец", по классификации Златы", - подытожил выбывший участник.