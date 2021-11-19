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Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками, – Злой одессит

  7   0 19.11.2021, 18:10 | Новости, Экономика
Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками, – Злой одессит

В ноябре 2021 года произошло то, что иначе как сенсацией и назвать сложно. Российская монополия "Газпром" экспортировала в Европу газа меньше, чем Норвегия!

Так, в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко для "Информационного сопротивления".

Хотелось бы отметить то, что это снижение произошло на фоне заявлений российской стороны о том, что она начинает наращивать экспорт газа в Европу. Между тем, если в сентябре «Газпром» экспортировал около 406 млн кубометров в сутки, а в октябре - 340 млн, то нынешний ноябрьский показатель суточного экспорта никак нельзя назвать увеличением экспорта.

То есть, Россия продолжила тактику энергетического шантажа, причем еще более жесткого, несмотря на данные, ранее заверения наращивать экспорт.

Но, куда интереснее несколько иной аспект этого шантажа и заключает он в традиционно свойственной России манере оказывать давление себе же во вред.

В первую очередь, следует отметить, что основной причиной нынешнего энергетического шантажа России является стремление ускорить сертификацию и запуск газопровода «Северный поток - 2», при этом с выводом его из-под действий энергетических директив ЕС. Напомню, что энергетические директивы, фактически, ограничивают экспорт СП-2 на 50%, а при таких объемах он не только будет окупаться в течение следующих 50 и более лет, но и в принципе, будет бессмысленным. А смысл его, как вы помните, заключался в создании альтернативы ГТС Украины.

На сегодняшний день СП-2 не могут запустить с 2019 года, а последняя озвученная дата его запуска была март 2022. Все эти годы трубопровод не только лежал мертвым грузом на балансе российского бюджета, но и вытягивал сотни миллионов долларов на проведение информационных кампаний, поддержания необходимого уровня лоббизма в европейской политической среде и т.д.

Если просуммировать все затраты, которые Россия направила на реализацию данного трубопровода помимо бюджета, выделенного на его строительство, то окупаемость этой трубы и вовсе оказывается под большим вопросом.

Но, сейчас мы можем видеть и другую тенденцию, а именно, намеренное уменьшение Россией поставок газа в ЕС и, по сути, уменьшение той прибыли, которую мог бы «Газпром» получить от созданного им же искусственного роста цен. Вместо этого монополия уменьшила поставки на более чем 80 млн кубометров в сутки, или, грубо говоря, по нынешним ценам, это потери около $100 млн в сутки.

Конечно, Россия «богатая» страна, может себе позволить упускать такие суммы. Особенно в проектах, которые и так очевидно, что ей не удастся реализовать именно тем, путем, который она избрала.

В итоге - убытки от лежащего мертвым грузом Северного потока-2. Потеря сотен миллионов долларов из-за уменьшения поставок газа в ЕС, в период, когда можно было бы ловить момент - сверхприбыль. Подтверждение в европейском сообществе своего статуса страны-вымогателя, страны-агрессора.

Вот и возникает вопрос, ради чего это все было задумано, если все равно никакого положительного эффекта, кроме повода российской пропаганде в очередной раз три месяца к ряду рассказывать сказки, про замерзающую Европу, это не дало?

Александр КОВАЛЕНКО, Информационное сопротивление

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