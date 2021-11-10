"Звільнив за секс на кухні": Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про службові романи

Ектор проти службових романів / instagram.com/hectorjimenezbravo



Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився кумедною історією зі своєї практики.

Одного разу він звільнив своїх співробітників, у яких був службовий роман. Виявляється, Ектор вирішив подивитися запис з камери відеоспостереження, щоб перевірити, як його підлеглі прибирають кухню після зміни. Але побачив він там не тільки прибирання, але і секс.

"Це було на наступний день, я перевіряв нічну камеру, щоб подивитися, як прибирають кухню. А побачив, як кухар і кондитер після закриття займалися сексом просто на робочій поверхні. Вони не помітили, що там є камера. Це був верх безвідповідальності, я звільнив обох", - написав Ектор у своєму інста-блозі.

Також він розповів, що і сам іноді заводив романи на роботі, але нічим хорошим це ніколи не закінчувалося. За словами кухаря, такі стосунки тільки шкодять роботі.

"Дуже яскравий приклад: кухар закохується в офіціантку і пересолює страви або забуває про замовлення. А директор з бухгалтером проводять фінансові махінації на роботі. І ще багато різних випадків, які шкодять бізнесу, системі і гостям. На роботі - працюємо, стосунки залишаємо вдома", - додав зірковий шеф-кухар.

"Вечірні Вісті"