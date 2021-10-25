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"Танці з зірками": сексапільна Власова шокувала еротичним танцем на столі суддів

  4   0 25.10.2021, 14:02 | Новости, Культура
"Танці з зірками": сексапільна Власова шокувала еротичним танцем на столі суддів

Учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова щоразу намагається приголомшувати суддів та глядачів різними образами, пише ТСН.

Так, у восьмому ефірі співачці вдалося шокувати відвертим танцем. Разом із партнером Максом Леоновим, який минулого тижня потрапив в аварію та пропустив сьомий ефір, на паркет вийшов Дмитро Жук. Вони виконали пристрасну румбу. Танець Власова розпочала на столі суддів у сексі вбранні.

Виконавиця розповіла, що раніше займалася танцями на пілоні. За її словами, саме стрипденс допоміг їй побороти депресію та позбутися комплексів. "Я дуже хочу надихнути усіх дівчат, показати своїм прикладом, що дуже важливо любити себе. Тому, не сиди, вставай просто зараз та йди на танці", - заявила зірка.

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