Ford придумал выдвижные выхлопные трубы

Компания Ford запатентовала в США и Германии выдвижные выхлопные трубы. Новая технология позволит улучшить внедорожные характеристики внедорожников и пикапов.

Выдвижные трубы, в частности, увеличивают угол съезда, благодаря чему автомобиль не повреждает выхлопную систему при начале движения по бездорожью.

Новая технология позволяет втягивать выхлопную насадку внутрь на 12 сантиметров. То есть выхлопная труба буквально прячется под бампером. Предполагается, что выхлопной патрубок будет складываться в зависимости от режима движения.

Таким образом, улучшаются внедорожные способности внедорожников без каких-либо изменений в конструкции их задней части.

Компания Ford пока еще не начала оборудовать свои автомобили выдвижными выхлопными трубами. Когда это произойдет - пока не известно. Но это очень интересная технология. Утверждается, что ее можно использовать не только на внедорожниках и пикапах, но также на кроссоверах, фургонах и даже седанах. Недостатка автомобилей, в которых могла бы использоваться эта технология, нет.

autonews.ua