Вышел первый трейлер перезапуска "Один дома"

Студия 20th Century Studios, которая принадлежит Disney, опубликовала первый трейлер перезапуска фильма «Один дома», в английском языке картина получила название Home Sweet Home Alone. Картина выйдет на сервисе Disney+ 12 ноября, пишет ZN.UA.

Сюжет нового фильма будет повторять оригинальный «Один дома». Семья уезжает на рождественские каникулы, но забывает маленького мальчика, который остается один дома на Рождество. Он вынужден защищать свой дом от грабителей.

Есть и небольшие отличия. Так, грабителями будут не двое мужчин, а мужчина и женщина, родители улетают в Японию, а не во Францию. Отличается и имя главного героя, его зовут Макс, а не Кевин.

Главную роль в новом фильме сыграл Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), а режиссером выступил Дэн Мазер («Борат» и «Борат 2»).