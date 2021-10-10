"Мало мозгов": Кондратюк прокомментировал заявление Ани Лорак о гастролях в РФ

Впервые за 7 лет Али Лорак дала интервью украинскому телеканалу.

Гастролерша пояснила, что выступает в России, так как «дарит музыку без границ». Зато Игорь Кондратюк заявил, что у звезды «мало мозгов», передает 24 Канал.

По мнению Игоря Кондратюка, скандальная Ани Лорак закопала себя свежим интервью, в котором попыталась объяснить, почему 8 лет игнорирует российскую агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма. Он объясняет это тем, что певица не в своем уме.

Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Она даже не поняла, почему «ее не поддержали украинские политики», - высказался Игорь Кондратюк. Стоит объяснить, Ани Лорак осмелилась обидеться на украинских коллег и политиков, которые не поддержали ее в сложное время. Похоже, певица имела в виду то время, когда она повелась на гонорары в стране-агрессоре и стала «птичкой, которая дарит музыку без границ».

За возвращение российской гастролерши досталось и правительству Украины. Кондратюк возмущается, что государство никоим образом не урезает права тех звезд, которые переключились на сторону России. Он смело называет их коллаборационистами.

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