Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

"Мало мозгов": Кондратюк прокомментировал заявление Ани Лорак о гастролях в РФ

21:32

Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

21:05

Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

20:33

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

20:06

Под Харьковом сгорел дом с жильцами

19:34

"Барселона" на финальной стадии переговоров нового контракта для Педри

19:07

В портовом городе Йемена взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

18:35

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

18:08

США передали Украине помощь в сфере безопасности

17:36

США объявили о возобновлении лотереи для выдачи грин-карт

17:00

Уорд: Усик не побьет Фьюри, он слишком массивный

16:37

В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

16:01

Президента Чехии снова госпитализировали. От него зависит будущее правительство

15:38

Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

15:02

На реке Конго при крушении судна погибли более 50 человек

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

  77   0 10.10.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

Чемпион WBC больше не собирается встречаться в ринге с Уайлдером.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам британского боксера, он доволен тем, что продемонстрировал в ринге, и больше не собирается драться с американцем, считая трилогию их поединков завершенной.

"Я очень горжусь своим выступлением и этой победой. Бог снова даровал мне победу, и я очень благодарен за нее. Во время боя были некоторые шаткие моменты, но я никогда не терял веру. Я продолжал идти вперед и нокаутировал его с одного удара. Как только я его нанес, сразу же прыгнул на канаты. Я знал, что он не оправится от этого.

Как я поднялся в четвертом раунде? Решительность и божий план. Уайлдер был очень способным противником. Этот бой отличался от первых двух, но результат был таким же.

Это была отличная трилогия, и для такого вам нужен хороший партнер, как в танцах. Но никакого пункта о реванше нет. Дело сделано. С Уайлдером покончено. Деонтея Уайлдера больше нет", - приводит слова Фьюри BBC Sport.

Фото Getty Images

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (267)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]