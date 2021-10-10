Фьюри: Никакого пункта о реванше нет, Уайлдера больше нет

Чемпион WBC больше не собирается встречаться в ринге с Уайлдером.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам британского боксера, он доволен тем, что продемонстрировал в ринге, и больше не собирается драться с американцем, считая трилогию их поединков завершенной.

"Я очень горжусь своим выступлением и этой победой. Бог снова даровал мне победу, и я очень благодарен за нее. Во время боя были некоторые шаткие моменты, но я никогда не терял веру. Я продолжал идти вперед и нокаутировал его с одного удара. Как только я его нанес, сразу же прыгнул на канаты. Я знал, что он не оправится от этого.

Как я поднялся в четвертом раунде? Решительность и божий план. Уайлдер был очень способным противником. Этот бой отличался от первых двух, но результат был таким же.

Это была отличная трилогия, и для такого вам нужен хороший партнер, как в танцах. Но никакого пункта о реванше нет. Дело сделано. С Уайлдером покончено. Деонтея Уайлдера больше нет", - приводит слова Фьюри BBC Sport.

Фото Getty Images