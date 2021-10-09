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Стало известно, сколько "Ньюкасл" может потратить денег зимой

  38   0 09.10.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Стало известно, сколько "Ньюкасл" может потратить денег зимой

"Сороки" могут совершить топ-трансферы.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел английский "Ньюкасл". "Сороки" уже в ближайшее время может превратиться в топ-клуб.

Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно может потратить чуть более 200 миллионов евро, не нарушая правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, англичане могут пригласить к себе звездных футболистов.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении "Ньюкалса" за 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что все клубы АПЛ выступают против покупки "Ньюкасла" консорциумом, имеющим отношение к саудовскому принцу.

isport.ua
Фото Getty Images

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