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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на красную дорожку

  3   0 12.09.2021, 04:13 | Новости, Культура
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на красную дорожку

Отношения пары выходят на новый уровень.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой яркой парой Венецианского кинофестиваля. Впервые после возобновления своего романа, с мая 2021 года, они официально вышли в свет, на красную дорожку, как пара, передает Караван.

Для официального дебюта - после воссоединения через 20 лет после разрыва - пара выбрала максимально эффектные образы. Бен, в обычной жизни предпочитающий простые футболки и джинсы, надел смокинг, а Джей Ло- сногсшибательное белое платье с глубоким декольте. И вместе они напоминали пару молодоженов в день свадьбы.

А что важнее всего, пара трогательно выражала свои чувства на дорожке. Они целовались, обнимали, поддерживали друг друга и смотрели глаза в глаза так, как могут только влюбленные.

Что касается наряда Джей Ло, то для светского дебюта она выбрала платье бренда высокой моды Georges Hobeika, дополнила его серебристыми босоножками Jimmy Choo, сверкающим клатчем Judith Leiber и драгоценностями Cartier.

 

 

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