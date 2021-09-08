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В "ЛНР" назревает транспортный коллапс

  49   0 08.09.2021, 15:00 | Новости, Общество
В "ЛНР" назревает транспортный коллапс

Глава самопровозглашённой администрации Луганска Манолис Пилавов признал катастрофическую ситуацию с общественным транспортом в оккупированном Луганске.

По данным "Луганского горсовета", городской транспорт сильно изношен и требует замены. Не объяснимо, но факт, однако, вину за сложившуюся ситуацию оккупанты возложили на Украину, которая, якобы, помешала амбициозным планам, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

-Если еще в прошлом году у нас на линию выходило 460-470 единиц, то последние три-четыре недели больше 380 единиц подвижного состава на линию не выходит, - заявил Пилавов.

Также он упомянул, что «самой молодой «Газели» уже более 12 лет». Отдельно стоит подчеркнуть, что так называемый «мэр» сознательно умалчивает о возрасте подавляющего большинства автобусов и маршруток города.

Основу автопарка Луганска составляют различные модификации «Рут» и «Газелей», а также «Эталоны» и «Богданы», произведенные в начале 2000-х. Однако, среди них также не мало более древних ПАЗиков, ЛАЗов, ЛиАЗов и даже несколько десятков раритетных КАвЗ-3271.

На их фоне, даже 20-30 летние Mercedes и MAN являются роскошью.

Практически в каждом районе есть свое "кладбище автобусов", которое, обычно, располагается сразу за конечной остановкой.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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