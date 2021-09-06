В Швейцарии водитель за превышение скорости получила один из крупнейших штрафов в истории

В Швейцарии водитель должна оплатить один из крупнейших штрафов в истории.

По информации DividendWealth, автомобилистка была наказана за превышение скорости, пишет ТСН.

Отмечается, что гражданка страны, проживающего в Цюрихе, двигалась через коммуну Воллерау за рулем своего Range Rover со скоростью 93 км/ч - на 43 км/ч быстрее, чем было разрешено. Ее превышение скорости в населенном пункте зафиксировали камеры, и в итоге, правоохранители составили постановление..

Поскольку в Швейцарии штрафы рассчитывается на основании дохода и имущества, а оценочное состояние указанной нарушительницы оценивается в 12 млн евро, суд постановил взыскать с женщины больше 370 тысяч евро. Миллионерша пожаловалась, и тогда размер штрафа уменьшили до 175 тысяч. Но поскольку до этого за ней числилось еще два правонарушения, то сумму штрафа все же увеличили - до 192 825 евро..

К слову, Швейцария - не единственная страна, где штрафы зависят от доходов и состояния. К таким, например, относится и Финляндия. В 2019 там местного водителя за превышение скорости на 40 км/ч оштрафовали на 120 тысяч евро, а другого водителя, который не остановился на пешеходном переходе, приговорили к выплате почти 78 тысяч евро..

ТСН