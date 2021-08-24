У Tata Tigor появилась электрическая версия

В Индии начался предварительный заказ на компактный бюджетный электромобиль Tata Tigor. Предварительный заказ стоит всего 282 доллара.

Tata Tigor EV - это электрическая версия стандартного седана Tigor, которая вместо двигателя внутреннего сгорания оснащается электромотором и литий-ионнной батареей.

Ожидается, что Tigor EV станет самым массовым электромобилем на индийском рынке. Тем не менее, его технические характеристики нас не очень впечатлили. Так, например, у электродвигателя мощность составляет 75 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Разгон до 60 км/ч занимает 5,7 секунды. Емкость литий-ионой батареи - 26 кВтч.

Сколько такой электромобиль проезжает на одной подзарядке батареи - пока не известно. Сообщается только, что гарантия на аккумулятор предлагается в 160 тысяч километров или 8 лет.

От салона ничего особенного ждать не следует, как, впрочем, и от оборудования и технологий.

Сколько будет стоить Tata Tigor EV - еще не объявлено. Утверждается, что это бюджетный электромобиль с доступной ценой. На него можно сделать предзаказ, внеся 282 доллара.

autonews.ua