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"Хвора і нещасна": відомий критик розповів про життя Пугачової з Галкіним

  12   0 16.08.2021, 20:01 | Новости, Культура
"Хвора і нещасна": відомий критик розповів про життя Пугачової з Галкіним

Сосєдов поскаржився на зовнішній вигляд Пугачової / фото instagram.com/maxgalkinru

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що російська співачка Алла Пугачова змінилася в шлюбі з гумористом Максимом Галкіним. При цьому ці зміни зовсім не в кращу сторону.

Про це повідомляє WomanHit, пише УНІАН.

За словами Сосєдова, співачка показує красиву картинку своєї сім'ї, але за фактом все зовсім не так. Також він додав, що її "домашні" фотографії нецікаві.

"А мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену... ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав критик.

Нагадаємо, що вперше Примадонна заявила про свої стосунки з шоуменом Максимом Галкіним у кліпі "Будь чи не будь".

УНІАН

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