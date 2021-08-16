Снєгирьов: Лукашенко намагається зберегти ринки збуту в Україні, шантажуючи Київ військовими базами Росії в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує тему розміщення нових військових баз Росії на території країни виключно, щоб шантажувати Україну.

Про це у блозі на UAINFO.org пише Дмитро Снєгирьов.

Нагадаю, нещодавно Лукашенко заявляв, що армія РФ може розмістити в Білорусі всі види озброєнь. «Якщо потрібно буде для безпеки союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно. Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні збройні сили... Якщо буде мало, сюди будуть введені всі збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо», - цитує його слова БЕЛТА.

Я поясню плани самого Лукашенка. Російські військові бази можуть бути розміщені в Білорусі лише на момент так званого військового загострення. Таких передумов наразі немає, тому це елемент політичного шантажу з боку Лукашенка. Це елемент військово-політичного тиску в першу чергу на політичне керівництво України. Лукашенко намагається зберегти свою позицію в економічному секторі України. Я нагадаю, до 60% паливно-мастильних матеріалів, яких потребують ЗСУ, надходить з Білорусі.

Попри заяви про проросійську налаштованість Лукашенка, наразі Росією скорочено постачання нафти. Так, наприклад, за перші 3 місяці 2020 року імпорт нафти з Росії в Білорусь скоротився на 77% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 1,037 мільйона тонн. При цьому плановий обсяг поставок за перший квартал припускав експорт в розмірі 6,794 млн. тонн.

Зокрема, у березні 2020 року на Мозирський НПЗ було поставлено 81,7 тисячі тонн російської нафти при завданні в 1,143 мільйона, на Новополоцький НПЗ - 246,1 тисячі тонн при завданні в 1,172 мільйона. Всього в березні в Білорусь було поставлено 327,8 тисячі тонн нафти при завданні 2,315 млн. тонн.

Примітно, що у травні поточного року на Мозирський НПЗ було поставлено всього 300 тис. тонн нафти з РФ, що на 1,2 тис. тонн менше по відношенню до квітня. Основними вантажовідправниками є «ЛУКОЙЛ», «Газпром нафта» і «Роснафта». За інформацією російських профільних тг-каналів Міністерство енергетики Росії скоротило обсяг поставок нафти на білоруський «Нафтан» в 14.5 разів у порівнянні з квітнем.

З червня 2021 року білоруський НПЗ «Нафтан» знаходиться під санкціями Мінфіну США. За словами білоруського політолога Валерія Карбалевича, Росія використовує американські санкції як привід, щоб створити новий механізм тиску на офіційний Мінськ.

Варто зазначити, що у липні 2021 року по магістральному нафтопроводу «Дружба» було прокачано 3,517 млн тонн нафти, що на 6,2% нижче показника аналогічного періоду минулого року. При цьому «Транснафта» не отримувала заявок на серпень на поставку нафти на білоруський НПЗ" Нафтан".

У свою чергу, прес-секретар російської компанії «Транснафта» Ігор Дьомін зазначив, що на третій квартал у компанії немає заявок від російських нафтових компаній з транспортування нафти на НПЗ «Нафтан».

Це яскраво свідчить про те, що тези про проросійськість режиму Лукашенка не витримують критики.

До того ж, за останні пів року Лукашенком зроблені кроки щодо диверсифікації постачання нафти безпосередньо на нафтопереробні заводи Білорусі. Йдеться про прямі перемовини з Азербайджаном й, зокрема і про два танкери з США, які для потреб Білорусі розвантажилися в Клайпеді.

На мою думку, не варто створювати власними руками образ ворога в безпосередній близькості наших кордонів, штовхаючи його в так звані «братні обійми» Росії.

Тому всі заяви про можливість розміщення російських баз у Білорусі є елементом політичного шантажу Лукашенка. Сам він ніколи на це не піде.

Раніше Олександр Лукашенко на пресконференції заявив, що розміщувати нові російські військові бази на території Білорусії недоцільно. «Ніколи Росія сюди не пересуне, тим більше ядерні боєголовки. Вони будуть безпосередньо під обстрілом з території Польщі та Литви», - сказав він.

Дмитро СНЄГИРЬОВ