Владимира Талашко из-за секс-скандала отстранили от работы в театральном университете

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого рабочая группа начала расследовать информацию о том, что актер Владимир Талашко домогался своих студенток. Знаменитость пока отстранили от преподавания, а с 1 сентября он не выйдет на работу.

Представители университета хотят установить истину и определить виновных в этой ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, пишет Обозреватель.

"Я как исполняющая обязанности ректора, учитывая морально-этический аспект и чудовищность ситуации, прошу всех причастных связаться со мной лично для сообщения таких фактов", - отметила и.о. ректора Инна Кочарян.

Как пишет "Громадське радіо", сейчас Талашко в отпуске, а с 1 сентября на работу не выйдет. Что делать с актером дальше - решат по итогам расследования рабочей комиссии.