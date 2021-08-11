Покупки начнут жестко контролировать: украинцев заставят платить 18% налога

Украинское Министерство финансов готовит ужесточение налогового контроля, которое может вступить в силу сразу после налоговой амнистии (начинается с 1 сентября и будет длиться год). Контролировать будут не только доходы, но и расходы граждан. И если окажется, что семьи делают покупки, но не могут объяснить, откуда взяли на них деньги - придется доплатить 18% налога.

О том, как и когда будут работать новые правила - читайте в материале OBOZREVATEL.

Как это будет работать в Украине?

Сейчас налоговая получает информацию только об официальных доходах украинцев. Даже если кто-то сознается, что получает зарплату в конверте, доказать такое нарушение в суде будет крайне сложно, говорит директор департамента по вопросам труда Государственной службы труда Владимир Гончарук.

Кардинально ситуация может измениться уже в 2022-м. Министерство финансов по поручению парламента готовит новый законопроект - о непрямых методах контроля доходов. Идея простая: с 1 сентября всем дадут ровно год на то, чтобы признаться о заработанном в тени (речь идет и о накопленной наличке, и о ценных бумагах, и о недвижимости). Затем можно заплатить небольшой налог (от 5% до 9%) и тем самым пройти налоговую амнистию.

Как это будет работать?

украинец делает крупную покупку: автомобиль, машина, земля, дорогостоящая техника, путевка и т.д; информацию от банка о транзакции получает налоговая служба; если легальные доходы не позволяют объяснить возможность такой покупки, то со всей неаргументированной суммы придется заплатить подоходный налог - 18%.

И как поясняет глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подтверждением дохода могут быть в том числе и амнистированные сбережения. Но для этого нужно воспользоваться такой возможностью.

"Текста законопроекта окончательного нет. Но логика состоит в том, что вводится косвенный контроль дохода. Если у тебя есть деньги на приобретение автомобиля, значит, ты должен был где-то эти деньги взять", - говорит он.