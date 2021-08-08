В Европе заметили Ford Everest нового поколения

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Европе Ford Everest нового поколения. Это уже третье поколение среднеразмерного рамного внедорожника.

Судя по всему, новый Everest будет иметь много общего с пикапом Ford Ranger нового поколения, который компания Ford тоже уже тестирует на дорогах общего пользования. Текущие поколения Everest и Ranger тоже во многом похожи.

Обратите внимание на желтую наклейку, которая находится в нижнем углу лобового стекла. Возможно, она свидетельствует о том, что внедорожник оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Но мы не видим дополнительную крышку топливного бака для порта зарядки. Возможно, она закрыта замаскированной камерой или тестовый автомобиль не PHEV, а обычный гибрид.

Странно выглядит то обстоятельства, что Ford Everest нового поколения тестируют в Европе. Следует ли из этого, что он будет продаваться на европейском рынке? Такие машины лучше продаются в США.

autonews.ua