У Києві із 4 по 25 серпня проходить виставка "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду" (фото, відео)

Фото - Національний музей народної архітектури та побуту України

У Києві у Національному музеї імені Тараса Шевченка з 4 по 25 серпня проходить виставка, що демонструє розмаїття українського автентичного жіночого ладу.

Організатори події: Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" та Національний музей народної архітектури та побуту України за участі українських етно брендів Telizhenko, My sleeping gypsy, Reny M, Manko Jewelry, Yana Kozlovska та Одеського професійного училища технології та дизайну, інформує UAINFO.org.





"На цій виставці ви можете побачити автентичну частину - це рушники та вишиванки зі столітніми історіями, а також неймовірні витвори сучасних українських жінок. Як бачимо, жінка через століття стала ще більш вишуканою та талановитою, а у кожному рушникові та сукні, представлених на цій виставці - закладено зміст, який пов'язує сьогодення, минуле і майбутнє", - сказала під час відкриття виставки Наталія Федорчук, голова Правління Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності".

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На переконання організаторів, українська вишивка є таємною жіночою розмовою з вищими силами, що зашифрована в орнаменті проханням про заступництво і милосердя. Саме тому жінка в Україні завжди вважалась Берегинею родини, роду і народу.

"Національний музей архітектури та побуту передав для виставки 305 експонатів. Ми хотіли показати українську жінку як Берегиню, що від слова "берегти", адже вона береже сім'ю, цінності, вогнище, традиції, народ і загалом Україну. Також жінка - це той Берег, до якого всі приходять чоловік, діти...", - сказала Оксана Повякель, генеральний директор Національного музею архітектури та побуту України.

Виставка "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду" присвячена 30-річчю Незалежності України. Організатори наголошують, що виставка демонструє різноманіття та одночасно єдність України, адже на виставці поєднано зразки українського жіночого вбрання з усіх регіонів країни.

Творча майстриня Олександра Теліженко - одна із учасниць виставки - присвятила мистецтву української вишивки все життя, і поєднанням канонічної вишивки і виваженого новаторства змогла підняти цей вид мистецтва на високохудожній рівень.

"Рушник - це картина, академія знань, майстерності і краси. Ми також говоримо про закони предків, що втілені символами у картині. І ці символи, що становлять основу наших орнаментів, це - наша прадавня космічна грамота. Тобто, ці символи прийшов час читати - ці символічні коди, знаки, орнаментальні комбінації, - це все древні знання. Також у кожній сучасній вишивці попри новітній вплив мають бути присутні універсальні, древні, космічні і вивірені символи, які передають смисл світотворення", - сказала Олександра Теліженко.

Серед інших учасників виставки - український бренд Reny M має успіх у всьому світі, і в основі кожної колекцій лежать традиції української вишивки. На виставці також присутня унікальна вишиванка від My Sleeping Gypsy, вишита шрифтом Брайля із використанням давніх технік вишивки та пошиття, а також інші унікальні сукні.

"Ми демонструємо приклад сучасної української сукні, де ми використовували вишивки та аплікації, а також вторинні матеріали. Ця сукня і композиція розповідає про стадію цілісної жінки, що вже готова транслювати світу свою енергію, створювати родину тощо", - сказала Катерина Герман, засновник бренду My Sleeping Gypsy.

А студенти Одеського професійного ліцею технології та дизайну представили свої унікальні роботи.

"Я народилася в тих краях, де вишивка - це національний, культурний код нації, і для мене важливо цей код зберігати. Я своїх студентів мотивую таким чином, що вміючи оформляти одяг вишивкою, це завжди буде позитивним моментом для відмінності, і це завжди буде модно", - сказала Наталія Шапошнікова, кандидат педагогічних наук, доцент, директор одеського професійного ліцею технології та дизайну.

Відкриття виставки також стартувало модним показом від модельного агентства "ModAS" Яни Козловської, презентацією сакрального короваю Оксани Барабаш та під музичний супровід гурту "Шпилясті кобзарі".

Організатори запрошують всіх охочих долучитися, аби на доторкнутись до історії і сучасності власного народу.

"На нашій виставці йдеться про те, якою ж є власне наша Україна. Відвідувачі побачать шедеври, виткані руками жінок. Бо все, що жінка залишила в українському світі і світогляді - зроблено її руками. Тому я думаю, відвідувачі зможуть побачити трансформацію душі української краси: від традиції - до сучасного мистецтва", - сказала народна артистка України, співголова Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" Оксана Білозір.

Відвідати виставку українського автентичного жіночого ладу "Під знаком Берегині. Від традиції до бренду" можкть всі охочі за адресою: Національний музей Т. Г. Шевченка (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12).

Виставка працюватиме із 3 по 25 серпня, 10:00-18:00, крім понеділка.

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