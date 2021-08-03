Умер звезда сериала "Во все тяжкие"

Причина смерти актера пока неизвестна / wikipedia.org

Известный актер Морган Саджино Грант умер в 85 лет. Причина смерти неизвестна.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на его публициста Лани Кармайкла, мнформирует УНИАН.

По словам Кармайкла, артист умер еще 28 июля. Также он добавил, что Грант был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Он любил путешествовать и рассказывать разным народам о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин.

Морган Саджино Грант: чем известен актер

Впервые он появился в кино в 1988 году в фильме "На тропе войны". Также играл в таких культовых лентах как "Во все тяжкие", "Бесстыжие", "Лига", "Сообщество", "Американская история ужасов", ""Меня зовут Эрл" и "Детектив Нэш Бриджес", "Одинокий рейнджер", "Нелепая шестерка", "Самый быстрый Indian" и "Властелин легенд".

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