Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Американского кинопродюсера Диллона Д. Джордана задержали по обвинению в секс-торговле, сообщил еженедельник Variety, пишет Корреспондент.

По версии обвинения, 49-летний Джордан использовал свою кинокомпанию PaperChase Films как прикрытие для отмывания денег и организации сети проституции.

Предполагается, что он использовал счета компании для нелегальных платежей, которые оформлялись как гонорары "за модельные услуги", "за консультации" и "за частные обеды".

В пресс-релизе прокурора США Одри Стросс указано, что в течение многих лет Диллон управлял крупным бизнесом по организации занятий проституцией через две подставные компании - по планированию вечеринок и по производству фильмов.

Джордан отправлял потенциальным клиентам изображения секс-работниц, которых он нанимал, обсуждал цены на сексуальные услуги по электронной почте, а также контролировал организацию поездок.

Судя по документам, преступления происходили с 2010 по 2017 год. Не исключается, что компания Джордана вышла и на "международный уровень".

Диллон продюсировал фильмы Кожа, Воспитательница, Малыш Кид, Колеблющийся штат, Пансион. Перед началом работы в индустрии кино Джордан руководил ночными клубами.