"Холостяк" Максим Чмерковский станет судьей шоу "Танцы со звездами"

Объявлен судья популярного шоу Танцы со звездами. Им стал герой реалити-шоу Холостяк Максим Чмерковский. Соответсвующая информация появилась в Instagram проекта, пишет Корреспондент.

На странице в соцсети опубликовано видео. На кадрах Чмерковский зажигательно танцует на воде. Также там указано, что новый судья пятого сезона танцевального шоу страны является украино-американским чемпионом мира по латинским танцам и победителем шоу Dancing With The Stars.

Для того, чтобы оценить хореографическое мастерство новых участников проекта, Максим приедет в Украину из Лос-Анджелеса.