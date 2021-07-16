Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:36

"Холостяк" Максим Чмерковский станет судьей шоу "Танцы со звездами"

15:00

Сергій Руденко: Відставка Авакова – крок Зеленського до узурпації влади

13:27

Нацрада оштрафувала 1+1 за показ серіалу російською мовою

12:00

Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию. О чем договорились и что ждет Украину?

10:25

Казарин: Пандемия и впрямь похожа на войну. Ту самую, что ставит во главу угла коллективное выживание

09:01

7 років у кріслі глави МВС: топ скандалів з участю Авакова

08:03

Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

23:02

В Украине осенью ожидается рост цен на продукты питания: что подорожает сильнее всего

22:01

ЄС офіційно підтвердив дозвіл на вільний в'їзд громадянам України

21:00

Бритни Спирс: Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. В какой-то момент я думала, что меня пытаются убить

19:34

Юрий Романенко: Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой пошантажировать США

18:14

Дитяче регбі набирає обертів в Україні

18:00

Стоматолог под пломбой пациентки обнаружил клеща

16:30

Аваков ушел. Резникову приготовиться на выход? Сивохо гладит костюм для должности? – Сазонов

15:00

Україну накриває пилова хмара з Сахари. Чим вона небезпечна?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Холостяк" Максим Чмерковский станет судьей шоу "Танцы со звездами"

  6   0 16.07.2021, 16:36 | Новости, Культура
"Холостяк" Максим Чмерковский станет судьей шоу "Танцы со звездами"

Объявлен судья популярного шоу Танцы со звездами. Им стал герой реалити-шоу Холостяк Максим Чмерковский. Соответсвующая информация появилась в Instagram проекта, пишет Корреспондент.

На странице в соцсети опубликовано видео. На кадрах Чмерковский зажигательно танцует на воде. Также там указано, что новый судья пятого сезона танцевального шоу страны является украино-американским чемпионом мира по латинским танцам и победителем шоу Dancing With The Stars. 

Для того, чтобы оценить хореографическое мастерство новых участников проекта, Максим приедет в Украину из Лос-Анджелеса.

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (309)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]