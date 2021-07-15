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ЄС офіційно підтвердив дозвіл на вільний в'їзд громадянам України

  9   0 15.07.2021, 22:01 | Новости, Общество
ЄС офіційно підтвердив дозвіл на вільний в'їзд громадянам України

Надалі держави-члени самостійно ухвалюватимуть рішення щодо в'їзду на свої території.

У Європейському союзі переглянули список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Як йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу, оновлено список третіх країн і окремих адміністративних регіонів, щодо громадян яких карантинні обмеження на зовнішніх кордонах підлягають поступовому скасуванню, починаючи з 15 липня.

Про це інформує UAINFO.org.

Зокрема, в ЄС дозволяється в'їзд громадянам з таких держав, як Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Чорногорія, Ліван, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, США, а також Китай, але у тому разі, якщо китайська влада теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Водночас із "зеленого списку" виключили Руанду і Таїланд.

Список цих країн буде й надалі переглядатися що два тижні та в разі необхідності може оновлюватися.

Крім того, згідно з повідомленням, обмеження на подорожі можуть бути скасовані для спеціальних адміністративних регіонів Китаю - Гонконг і Макао.

Окремо зазначено, що поступово можна скасовувати обмеження для Косово і Тайваню як для утворень, які не визнані як держави принаймні однією країною-членом ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

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