Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

СМИ сообщили о беременности актрисы.

Знаменитость скрывает эту новость от общественности и практически не появляется на светских мероприятиях, но источник сообщил, что актриса родит совсем скоро и что они с мужем Колином Жостом очень рады этому событию. О второй беременности звезда «Мстителей» сообщила только близким людям, передают Комментарии.

Подозрения у поклонников возникли еще когда Скарлетт Йоханссон не появилась на мероприятии по случаю премьеры супергеройского фильма «Черная вдова», где она сыграла главную роль и попробовала себя в роли дополнительного продюсера. Актриса выходила на видеосвязь, но ее фигуры не было видно.

Отметим, что с комиком Колином Жостом голливудская актриса начала встречаться в декабре 2017 года, а спустя три года, влюбленные поженились, свадьбы прошла в узком кругу, без пышных празднований. Но это не первый брак знаменитости. Ранее актриса была женой Райана Рейнольдса, но спустя 2 года они развелись. Второй раз Скарлетт вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, с которым также рассталась спустя 2 года. У экс-супругов есть дочь Роуз. А для комика Колина Жоста этот брак - первый.