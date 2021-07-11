Citroen C3 получил самую недорогую версию

Citroen представил новую версию своего городского хэтчбека Citroen C3 - C3 YOU! Это будет самая недорогая версия Citroen C3.

Версия Citroen C3 YOU! создана на базе комплектации Feel. Главное ее внешнее отличие - отсутствие фирменных накладок на боковинах AirBump, а также 17-дюймовые стальные колесные диски с высокопрофильной резиной.

Покупатели смогут выбрать машину в одном из шести цвете кузова. В качестве опции можно будет заказать контрастную белую крышу.

Среди оборудования нужно выделить аудиосистему с MP3, кондиционер, подогрев зеркал, электропривод, противотуманные фары, круиз-контроль и систему контроля за соблюдением полосы движения.

Под капотом находится бензиновый двигатель мощностью 85 л.с. с системой стоп/старт, который работает вместе с механической коробкой передач.

У дилеров Citroen C3 YOU! появится в сентябре текущего года. Стоить такая версия будет 14 490 евро. Ранее самая недорогая версия этого хэтчбека стоила 15 600 евро.

autonews.ua