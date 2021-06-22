Ученые раскрыли правду о воздействии алкоголя на мозг

Безопасной для мозга дозы алкоголя не существует: даже "умеренное" потребление спиртного отрицательно влияет практически на все его части. При этом чем больше выпито, тем хуже работает мозг.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Великобритании с участием более 25 тысяч человек, пишет The Guardian. "Нет порога безопасного употребления алкоголя. Похоже, что он поражает практически весь мозг, а не только отдельные области, как считалось ранее", - сказала ведущий автор исследования Аня Топивала, старший преподаватель клинической практики Оксфордского университета.

Исследователи проанализировали данные 25 тысяч 378 человек из Британского биобанка - базы данных, предназначенной для определения генетических факторов, а также факторов окружающей среды, которые приводят к развитию заболеваний у части людей.

В частности, специалисты учли такие критерии, как возраст, пол, образование, количество выпитого алкоголя в неделю, размер мозга и состояние здоровья по данным МРТ, информация о посещениях больниц и амбулаторных больных, а также тесты памяти.

Как оказалось, более высокий уровень потребления алкоголя был связан с более низкими плотностью и объемом серого вещества. Причем влияние алкоголя в этом смысле оказалось более сильным чем любые другие факторы риска: например, в четыре раза сильнее, чем курение.

Также было замечено негативное влияние алкоголя на целостность белого вещества - мозговых волокон, поддерживающих миллиарды нейронов серого вещества.

Кроме того, высокое кровяное давление и высокий индекс массы тела усиливают отрицательную связь между алкоголем и здоровьем мозга, отметили ученые. При этом исследование не нашло доказательств того, что тип алкогольного напитка влияет на такие риски.

Хотя спиртное вредит мозгу, некоторые исследования показали, что умеренное его потребление полезно для других органов. Тем не менее, отказ от алкоголя является главным способом избежать проблем со здоровьем, отметила Топивала.

Серое вещество - это скопление нервных клеток в больших полушариях, коре мозжечка и глубинных структурах мозга. Оно отвечает за большую часть функций высшей нервной деятельности: восприятие, зрение, внимание, речь, мышление, память, эмоции.