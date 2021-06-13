В 2022 году в Европе прекратятся продажи Nissan Navara

Компания Nissan в конце 2021 года прекратит серийное производство в Европе пикапа Nissan Navara, а его продажи на европейском рынке закончатся в 2022 году.

Такое решение боссы японского автогиганта приняли в связи с тем, что в Европе снизился спрос на пикапы.

Пока еще пикапы Nissan Navara для европейского рынка выпускают на заводе Nissan в Барселоне. Но в конце 2021 года этот завод закроется и выпуск Navara прекратится.

Компания Nissan могла бы ввозить пикапы Navara на европейский рынок из Таиланда (оттуда эти машины поставляют во многие страны, в том числе, например, в Австралию). Однако, европейское представительство Nissan приняло решение прекратить продажи Navara.

Между тем, в свое время Nissan Navara был достаточно популярен в Европе. На модель второго поколения уже смотрели как на семейный автомобиль, который можно использовать на выходных, а не как на «рабочую лошадку».

autonews.ua