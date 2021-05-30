В Европе тестируют Audi RS3 нового поколения

В Европе фотошпионы заметили во время дорожных тестов Audi RS3 нового поколения. Эту новинку тестируют в Испании в достаточно плотном камуфляже.

Разработкой нового Audi RS3, как и всех «заряженных» моделей Audi, занимается подразделение Audi Sport.

Из-за камуфляжа трудно точно сказать, какие конкретно изменения произойдут в дизайне седана RS3. Возможно, он получит специальный обвес кузова, а также новые бамперы, фары и задние фонари.

У этого нового спортивного седана будут модернизированные тормоза и спортивная выхлопная система. Кроме того, у него будет задний диффузор и спойлер, расположенный на крышке багажника.

Под капотом находится 5-цилиндровый 2,5 л бензиновый двигатель TFSI мощностью 400 лошадиных сил. Он работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Привод - полный.

Когда Audi RS3 нового поколения появится в продаже - пока не известно. Также не известна его цена.

autonews.ua