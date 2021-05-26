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"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє!". Сергій Притула втретє став батьком. ФОТО

  8   0 26.05.2021, 10:59 | Новости, Культура
"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє!". Сергій Притула втретє став батьком. ФОТО

Новонароджену назвали Стефанією. Це третя дитина телеведучого - він вже виховує доньку Соломію та сина Дмитра.

Український телеведучий, комік, актор і продюсер Сергій Притула втретє став батьком. Про це він повідомив в Facebook 25 травня та поділився двома сімейними знімками, інформує UAINFO.org.  

На першому фото Сергій позує з двома старшими дітьми і вагітною дружиною Катериною, а на другому - тримає на руках новонароджену Стефанію.

"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з мамою дякуємо Богові за Тебе! Ласкаво просимо в Сім'ю і в океан любові!" - написав Притула.

Сергій Притула з вагітною дружиною та дітьми. Фото facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула і новонароджена Стефанія. Фото facebook.com/serhiyprytula

Допис Притули зібрав понад 180 тисяч вподобайок у соцмережі.


Нагадаємо, старший син Сергія Дмитро народився в 2008 році в шлюбі з Юлією Андрійчук. Після розлучення подружжя зберегло гарні стосунки. 

У 2015 році Притула одружився вдруге - з Катериною Сопельник. З нею він познайомився на Новому каналі, де дівчина працювала продюсером. У липні 2017 року у пари народилася донька Соломія. 

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