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Леди Гага рассказала о пережитым насилии

  5   0 23.05.2021, 04:13 | Новости, Культура
Леди Гага рассказала о пережитым насилии

Звезда забеременела после изнасилования.

Знаменитая певица Леди Гага удивила поклонников неожиданным заявлением. Она рассказала о том, что ее изнасиловал продюсер, передает Корреспондент.

В новом эпизоде психологической киноленты Выскажи все громко Леди Гага призналась, что была беременна от мужчины, старшего за нее на 20 лет. На время изнасилования Леди Гаге было 19 лет.

Мужчина поставил ее ультиматум: или она ему отдается, или он уничтожает все музыкальные записи. 

В итоге певица узнала, что беременна. Кроме этого, после данного случая продюсер в течение нескольких месяцев держал ее взаперти. Спустя некоторое время певица попала в больницу.

«Я поняла, что это была та самая боль, которую я почувствовала, когда человек, который меня изнасиловал, выбросил меня беременной на углу возле дома родителей, потому что я блевала и болела, потому что надо мной издевались», - поделилась Леди Гага.

После этого певица болела много лет подряд и врачи не находили причины. Отношения с продюсером она прервала.

Фото WoMo

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