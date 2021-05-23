Эксперты подсчитали, когда можно садиться за руль после разного количества алкоголя

Сколько времени нужно, чтобы отрезветь после различных доз видов алкоголя.

Британская организация по безопасности дорожного движения Road Respect составила полезную методичку для автомобилистов относительно спиртных напитков. В нем эксперты дали советы, сколько нужно подождать после употребления алкоголя, прежде чем садиться за руль, передает Главком.

Конечно, у всех алкоголь выводится по-разному, он зависит от пола, возраста, метаболизма, веса, типа применяемого напитка, пищи, закуски, уровня стресса перед и во время применения; поэтому в данном исследовании представлены средние результаты, на которые, впрочем, все же есть смысл ориентироваться.

Бокал вина (13,5% алкоголя):

- один напиток - 3,5 часа;

- два напитка - 7 часов;

- три напитка - 10,5 часа;

- четыре напитка - 14 часов;

- пять напитков - 17,5 часа.

Стакан крепких напитков (40-процентный спирт):

- один напиток - 1,5 часа;

- два напитка - 3 часа;

- три напитка - 4,5 часа;

- четыре напитка - 6 часов;

- пять напитков - 7,5 часа.

Пиво, лагер (5-процентный алкоголь):

- один напиток - 2,5 часа;

- два напитка - 5 часов;

- три напитка - 7,5 часа;

- четыре напитка - 10 часов;

- пять напитков - 12,5 часа.

Однозначно не стоит садиться за руль через полчаса-час даже после одной рюмки крепкого или одного бокала легкого алкоголя, поскольку для «выветривания» спирта нужно гораздо больше времени, чем может показаться.

Как сообщалось, в течение 2020 года в Украине было задержано 129 тысяч водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.