В Германии тестируют новое мощное купе BMW M8 CSL

Фотошпионы заметили во время тестов в Нюрбургринге новое высокопроизводительное купе BMW M8 CSL. Это самое мощное купе баварского автогиганта.

BMW M8 CSL тестируют в небольшом камуфляже. Значит, до его официальной премьеры осталось уже не очень много времени.

Купе получило агрессивный обвес кузова, новую трехмерную овальную решетку радиатора с красными вставками, новый бампер и новый сплиттер, который поможет увеличить прижимную силу на высоких скоростях. Фары имеют желтые светодиоды, характерные для моделей BMW Competition.

Какой двигатель находится под капотом - пока не известно. По слухам, это рядный шестицилиндровый 3,0 л мотор с двойным турбонаддувом. У него якобы две электрические турбины, способные регенерировать энергию.

Какова мощность такого двигателя - тоже не известно. Но она явно больше, чем 625 л.с., как у мотора, которым оснащается BMW M8 Competition.

autonews.ua