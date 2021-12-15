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Цінові підсумки-2021: за рік ціни в Україні злетіли на більшість харчових продуктів

  7   0 15.12.2021, 07:04 | Новости, Экономика
Цінові підсумки-2021: за рік ціни в Україні злетіли на більшість харчових продуктів

Найбільше зросла ціна на цибулю, капусту, яйця, буряк, гречку та олію.

На фоні росту інфляції спостерігається динаміка зростання цін за рік на більшість продовольчих продуктів.

Про це повідомила прес-служба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, який проаналізував, як змінилися ціни на харчові продукти в українських супермаркетах протягом року, інформує UAINFO.org.

"За рік у країні суттєво зросли ціни на харчові продукти, у тому числі – на соціально значущі: найбільше подорожчали яйця - на понад 54%, олія - на 35% та цукор - на 34%", - йдеться в повідомленні.

Також подорожчав хліб: рік тому "Український" коштував 24 грн за одиницю, а станом на 10 грудня 2021 року його вартість зросла до 30 грн. Ціна батона піднялася з 17 до 22 грн за штуку.

Зросла в ціні також і молочка: молоко подорожчало на 4%, а вершкове масло - на 14%. Пакет молока об’ємом 900 мл та жирністю 2,6% коштує в середньому 24 грн.

Не уникли подорожчання і м’ясні продукти: яловичина за рік зросла в ціні на 18%, свинина – на 8%, куряче філе – на 22%, а ціла тушка – на 20%.

Серед бакалійних товарів найбільше подорожчала гречка – приблизно на 50%. Борошно подорожчало на 26%, що спричинило зростання в ціні хлібної продукції. Рис та макаронні вироби змінилися в ціні несуттєво.

Щодо овочів, то найбільше здорожчали деякі складові борщового набору: цибуля, буряк та капуста. Вартість цибулі зросла майже вдвічі (зараз близько 11 грн), а буряк і капуста – на 69% (обидва в середньому коштують 17 грн). Часник також подорожчав – на 68%.

Найменше змінилась ціна на томати – зросла на 4% у порівнянні з минулорічним періодом.

Разом з тим, є овочі, які подешевшали – це перець (на 30%, зараз ціна близько 70 грн/кг) і картопля (на 15%, 7 грн/кг).

На більшість популярних фруктів ціни впали. Найбільше подешевшали яблука – на 30%, зараз їх можна купити приблизно за 14 грн. Банани знизились в ціні несуттєво – на 3%.

Щодо цитрусових, то лимони знизились у вартості на 6%, а апельсини навпаки подорожчали – на 10% (коштують 30-40 грн).

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у листопаді в річному вираженні - проти листопада 2020 року – становить 10,3%, сповільнившись із 10,9% у жовтні.

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