4,5 млн за выступление: Сердючку позвали в Дубай на Новый год

С Данилко договаривались полтора года.

Новый 2022-й год Андрей Данилко и его Верка Сердючка встретят в Эмиратах, куда музыкант не смог попасть в конце прошлого года. Артист вместе со своим коллективом выступит на закрытом мероприятии в элитном пятизвездочном отеле Raffles The Palm, передают Факты.

В преддверии 2021 года Данилко пришлось отменить концерт в Дубае - прямо перед новогодними праздниками он заразился коронавирусом.

Данилко - очень популярен, его приглашают выступать во многих странах мира, до сих пор зовут в Россию. Но артист очень избирателен.

Заполучить его выступление достаточно тяжело - Данилко не всегда готов участвовать в концертах даже за огромный гонорар, если его не устраивает хотя бы что-то.

Несколько лет назад вообще почти перестал участвовать в больших концертах, оставив только выступления на избранных частных вечеринках.

По словам организаторов концерта в Дубае, на Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Но договариваться с Данилко им пришлось за полтора года до запланированной даты.

Несмотря на большие гонорары, организаторы отмечают, что работает Данилко как все четко и качественно, а гости очень довольны и танцуют под хиты до упаду.

По информации издания, выход звезды на сцену обойдется организаторам порядка 12 млн рублей (почти 4,5 млн гривен) за час. Кроме того, Данилко предложили после работы несколько дней отдохнуть в Дубае, на что он согласился.

Организаторы мероприятия отмечают, что Данилко не выдвигает невыполнимые требования. Кроме гонорара, певцу оформят перелет в Эмираты бизнес-классом и номера повышенной комфортности в пятизвездочном отеле.

Фото EADaily