Genesis разрабатывает большой электрический SUV

Genesis Motor планирует разработать и выпустить на рынок полноразмерный электрический внедорожник под названием Genesis GV90.

Об этом сообщает Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники.

В сообщении отмечается, что GV90 будет флагманской моделью премиального бренда Genesis.

Этот внедорожник получит электрическую силовую установку, то есть он будет электромобилем. Genesis, видимо, захочет сэкономить на исследованиях и разработке, и поэтому GV90, скорее всего, построят на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform). На этой платформе уже построены такие электромобили, как, например, Genesis GV60, Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

В ноябре 2021 года публике показали новые концепты Kia EV9 и Hyundai Seven. Они представляют собой полноразмерные внедорожники с очень смелым дизайном. Возможно, GV90 будет выполнен примерно в таком же стиле, как и эти концепты.

Какой запас хода может быть у Genesis GV90 - пока не известно. Видимо, покупателям его предложат в нескольких версия, в зависимости от силовой установки и емкости батареи.

По слухам, Genesis GV90 может дебютировать в 2023 году, а его продажи начнутся в 2024 году.

autonews.ua