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Назван продукт, способный снизить уровень сахара в крови за 15 минут

  4   0 05.12.2021, 06:11 | Новости, Общество
Назван продукт, способный снизить уровень сахара в крови за 15 минут

В день тестирования участники ели стандартный завтрак, а через два часа - орехи или печенье.

Повышенный сахар в крови влияет на общее самочувствие и если не принимать никаких мер, можно спровоцировать серьезные осложнения. Людям с диабетом, у которых склонность к заболеванию, рекомендуют пересмотреть свой рацион и добавить к нему простой продукт, передает greenpost.ua.

Исследователи выяснили, что быстро снизить уровень сахара в крови можно с помощью миндаля. Такие выводы сделали ученые благодаря эксперименту, в котором участвовало 100 жителей Новой Зеландии. Они съедали ежедневно не менее 42,5 г сырого миндаля или сладкого печенья, на долю обеих закусок приходилось 10% общего потребления калорий. В день тестирования участники ели стандартный завтрак, а через два часа - орехи или печенье.

Показатели уровня глюкозы в крови измерялись перед едой, затем через 15 или 30 минут после еды. Исследование показало, что сахар был значительно ниже у добровольцев, которые употребляли миндаль.

Кстати, этот вид ореха богат витаминами А, С, Е, группы В, а также кальцием, калием, марганцем, цинком, железом и ценными аминокислотами.

 

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