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Назван простой способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

  3   0 05.12.2021, 01:07 | Новости, Общество
Назван простой способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

Ученые советуют продолжать заниматься делами по дому.

Группа ученых из Сингапура исследовала связь между домашними делами, как формой физической активности и сохранением когнитивных функций у людей в возрасте. Оказалось, что мытье пола, протирание пыли и приготовление пищи могут быть настоящим спасением для пожилых людей, передает 24 Канал.

Новое исследование активности пожилых людей

В новом исследовании участвовали две группы добровольцев: 249 человек в возрасте от 21 до 64 лет и 240 - в возрасте от 65 до 90 лет. Они прошли серию тестов для оценки когнитивных функций и риска падений - например, им предлагали встать со стула как можно быстрее, согнуть и разогнуть колено.

Также участники заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о своей ежедневной физической активности и объемах выполняемой работы по дому. Большинство из тех, кто регулярно занимался домашними делами, - женщины.

Домашние дела - спасение от деменции

После корректировки результатов с учетом возраста, пола и других факторов, оказалось, что показатели когнитивных функций у людей пожилого возраста от 65 до 90 лет были на 14% выше, если они занимаются работой по дому в среднем 131 минуту в неделю.

Среди участников группы от 21 года до 64 лет этот показатель составлял 8%. По мнению авторов исследования, более низкие показатели среди молодых участников, скорее всего, связаны с тем, что их состояние лучше, чем в старшей группе, и когнитивные функции снижаются медленнее.

Ученые также обнаружили, что когнитивные способности и свойства памяти были на 5% выше у людей преклонного возраста, которые занимаются легкими и необременительными домашними делами, которые не требуют серьезной физической нагрузки. Самые высокие показатели имели добровольцы, которые уделяют таким занятиям в среднем 902 минуты в неделю. Их физические способности также были лучшими по сравнению с участниками, которые меньше уделяют времени домашним делам, а риск падений ниже.

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