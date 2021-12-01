Заторів не уникнути: у центрі Києва в середу обмежать рух, опубліковано список вулиць і карта

Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації.

У центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в соціальній мережі Facebook, інформує UAINFO.org.

Зокрема, у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на наступних вулицях:

Хрещатик;

Михайлівська;

Шовковична;

Лютеранська;

Круглоуніверситетська;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садова;

Інститутська;

Липська.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.

Ймовірно, ситуацію на дорогах у середу ускладнить сніг, який разом з дощем прогнозують синоптики на ранок першого дня зими.

Підготовка "держперевороту" й протести 1 грудня

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Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації. Також цього дня в парламенті очікується виступ президента Володимира Зеленського.

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