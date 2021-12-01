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Заторів не уникнути: у центрі Києва в середу обмежать рух, опубліковано список вулиць і карта

  2   0 01.12.2021, 01:20 | Новости, Авто
Заторів не уникнути: у центрі Києва в середу обмежать рух, опубліковано список вулиць і карта

Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації.

У центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в соціальній мережі Facebook, інформує UAINFO.org.

Зокрема, у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на наступних вулицях:

  • Хрещатик;

  • Михайлівська;

  • Шовковична;

  • Лютеранська;

  • Круглоуніверситетська;

  • Архітектора Городецького;

  • Заньковецької;

  • Садова;

  • Інститутська; 

  • Липська.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.

Обмеження на дорогах Києва 1 грудня / фото: Патрульна поліція Києва

Ймовірно, ситуацію на дорогах у середу ускладнить сніг, який разом з дощем прогнозують синоптики на ранок першого дня зими.

Підготовка "держперевороту" й протести 1 грудня

Як повідомлялося, 26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації. Також цього дня в парламенті очікується виступ президента Володимира Зеленського.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, за інформацією Служби державної охорони, завтра підходи до Верховної Ради будуть заблоковані мітингувальниками.

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