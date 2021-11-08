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Канье Уэст впервые высказался о разводе с Ким Кардашьян (видео)

  15   0 08.11.2021, 04:13 | Новости, Видео, Культура
Канье Уэст впервые высказался о разводе с Ким Кардашьян (видео)

Рэпер заявил, что хочет сохранить семью.

В последнее время Ким Кардашьян и Канье Уэст не сходят с заголовков журналов, а все потому, что летом они заявили о своем расставании, сам Канье пытался закрутить роман с Ириной Шейк, а тем временем Ким все чаще стали замечать с Питом Дэвидсоном, передает showdream.org.

Канье Уэст, которого сейчас нужно называть Йе, пришел на подкаст Drink Champs и дал первое интервью с выхода альбома «Donda» и расставания с Ким.

И к большому удивлению поклонников, он впервые серьезно ответил на вопрос о разводе с Ким. Если раньше рэпер говорит, что вся семья Кардашьян сумасшедшие и он не желает с ними больше связываться. То в этот раз он признался, что хочет сохранить семью.

«Это не шутки для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», - признается Канье.

Канье уверяет, что продюсеры Saturday Night Show заставили Ким сказать, что они разводятся ради рейтингов, хотя на самом деле они еще состоят в браке и якобы не планируют разводиться.

Они обсудили множество аспектов жизни рэпера, в том числе про развод с Ким Кардашьян, политику, Бога, рэп-баттл с Дрэйком, альбом «Donda» и многое другое.

 

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