В Україні виявлено понад 23 тисячі нових хворих на коронавірус за добу, померли 720 людей

В Україні за добу виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі, інформує UAINFO.org. Також за добу було госпіталізовано 5935 осіб; зафіксовано 720 летальних випадків; одужали 11 937 осіб.
Крім цього, за добу проведено тестувань - 157 503 (зокрема методом ПЛР - 73 461, методом ІФА - 21 106); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 62 936.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло - 2 979 086 осіб;
- одужало - 2 466 674 особи;
- летальних випадків - 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань - 14 586 038.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 2024 випадки;
Вінницька область - 633 випадки;
Волинська область - 679 випадків;
Дніпропетровська область - 1935 випадків;
Донецька область - 1077 випадків;
Житомирська область - 660 випадків;
Закарпатська область - 330 випадків;
Запорізька область - 1558 випадків;
Івано-Франківська область - 486 випадків;
Київська область - 934 випадки;
Кіровоградська область - 119 випадків;
Луганська область - 569 випадків;
Львівська область - 1178 випадків;
Миколаївська область - 725 випадків;
Одеська область - 1858 випадків;
Полтавська область - 1127 випадків;
Рівненська область - 975 випадків;
Сумська область - 1156 випадків;
Тернопільська область - 623 випадки;
Харківська область - 1374 випадки;
Херсонська область - 600 випадків;
Хмельницька область - 1084 випадки;
Черкаська область - 882 випадки;
Чернівецька область - 543 випадки;
Чернігівська область - 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.