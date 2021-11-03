В Україні виявлено понад 23 тисячі нових хворих на коронавірус за добу, померли 720 людей

В Україні за добу виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі, інформує UAINFO.org. Також за добу було госпіталізовано 5935 осіб; зафіксовано 720 летальних випадків; одужали 11 937 осіб.

Крім цього, за добу проведено тестувань - 157 503 (зокрема методом ПЛР - 73 461, методом ІФА - 21 106); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 62 936.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 979 086 осіб;

одужало - 2 466 674 особи;

летальних випадків - 69 447;

проведено ПЛР-тестувань - 14 586 038.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 2024 випадки;

Вінницька область - 633 випадки;

Волинська область - 679 випадків;

Дніпропетровська область - 1935 випадків;

Донецька область - 1077 випадків;

Житомирська область - 660 випадків;

Закарпатська область - 330 випадків;

Запорізька область - 1558 випадків;

Івано-Франківська область - 486 випадків;

Київська область - 934 випадки;

Кіровоградська область - 119 випадків;

Луганська область - 569 випадків;

Львівська область - 1178 випадків;

Миколаївська область - 725 випадків;

Одеська область - 1858 випадків;

Полтавська область - 1127 випадків;

Рівненська область - 975 випадків;

Сумська область - 1156 випадків;

Тернопільська область - 623 випадки;

Харківська область - 1374 випадки;

Херсонська область - 600 випадків;

Хмельницька область - 1084 випадки;

Черкаська область - 882 випадки;

Чернівецька область - 543 випадки;

Чернігівська область - 264 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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